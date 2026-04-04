Braderie & vide-grenier Grand Rue Roubaix
Braderie & vide-grenier Grand Rue Roubaix vendredi 8 mai 2026.
Roubaix
Braderie & vide-grenier Grand Rue
Grand Rue Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 16:00:00
Date(s) :
2026-05-08
9h à 16h
Grande Rue
(de l’avenue des Nations Unies au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de Grand’Rue à la rue Lavoisier), rue Lavoisier (de l’avenue des Nations Unies à la rue Lacroix), Place Jean-Baptiste Clément et rue Léon Allart.
**Contact **
Mohammed ESSAIKOUKI
Centre social
121 rue de l’Hommelet
07 83 73 40 37
[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)
Du 04/04/26 au 02/05/26
9h à 16h
Grande Rue
(de l’avenue des Nations Unies au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de Grand’Rue à la rue Lavoisier), rue Lavoisier (de l’avenue des Nations Unies à la rue Lacroix), Place Jean-Baptiste Clément et rue Léon Allart.
**Contact **
Mohammed ESSAIKOUKI
Centre social
121 rue de l’Hommelet
07 83 73 40 37
[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)
Du 04/04/26 au 02/05/26 .
Grand Rue Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 73 40 37 asso.du.npdc@live.fr
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English :
9 a.m. to 4 p.m
Grande Rue
(from avenue des Nations Unies to boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (from Grand?Rue to rue Lavoisier), rue Lavoisier (from avenue des Nations Unies to rue Lacroix), Place Jean-Baptiste Clément and rue Léon Allart.
**Contact:**
Mohammed ESSAIKOUKI
Social Center
121 rue de l?Hommelet
07 83 73 40 37
[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)
From 04/04/26 to 02/05/26
L’événement Braderie & vide-grenier Grand Rue Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
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