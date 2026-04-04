Roubaix

Braderie & vide-grenier Grand Rue

Grand Rue Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08

9h à 16h

Grande Rue

(de l’avenue des Nations Unies au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de Grand’Rue à la rue Lavoisier), rue Lavoisier (de l’avenue des Nations Unies à la rue Lacroix), Place Jean-Baptiste Clément et rue Léon Allart.

**Contact **

Mohammed ESSAIKOUKI

Centre social

121 rue de l’Hommelet

07 83 73 40 37

[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)

Du 04/04/26 au 02/05/26

9h à 16h

Grande Rue

(de l’avenue des Nations Unies au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de Grand’Rue à la rue Lavoisier), rue Lavoisier (de l’avenue des Nations Unies à la rue Lacroix), Place Jean-Baptiste Clément et rue Léon Allart.

**Contact **

Mohammed ESSAIKOUKI

Centre social

121 rue de l’Hommelet

07 83 73 40 37

[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)

Du 04/04/26 au 02/05/26 .

Grand Rue Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 83 73 40 37 asso.du.npdc@live.fr

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English :

9 a.m. to 4 p.m

Grande Rue

(from avenue des Nations Unies to boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (from Grand?Rue to rue Lavoisier), rue Lavoisier (from avenue des Nations Unies to rue Lacroix), Place Jean-Baptiste Clément and rue Léon Allart.

**Contact:**

Mohammed ESSAIKOUKI

Social Center

121 rue de l?Hommelet

07 83 73 40 37

[asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr)

From 04/04/26 to 02/05/26

L’événement Braderie & vide-grenier Grand Rue Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme