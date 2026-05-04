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Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix samedi 27 juin 2026.

Lieu : ARA - Autour des Rythmes Actuels

Adresse : 301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 15€

Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 27 juin, 14h00 15€

Découvrez l’art de la boucle avec un maître du looper !

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Black Adopo, beatboxer et expert des loopers depuis plus de 25 ans, vous initie à la création musicale en temps réel. À travers une immersion pratique sur Loopy Pro et le parc d’iPad de l’ARA, apprenez à construire des compositions uniques et spontanées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00

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http://www.ara-asso.fr  https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-initiation-au-looper

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord
accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50


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