Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix
Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix samedi 27 juin 2026.
Initiation au looper ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 27 juin, 14h00 15€
Découvrez l’art de la boucle avec un maître du looper !
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Black Adopo, beatboxer et expert des loopers depuis plus de 25 ans, vous initie à la création musicale en temps réel. À travers une immersion pratique sur Loopy Pro et le parc d’iPad de l’ARA, apprenez à construire des compositions uniques et spontanées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00.000+02:00
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http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-initiation-au-looper
ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord
accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50
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