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Ukulélé débuter Roubaix

Ukulélé débuter Roubaix samedi 27 juin 2026.

Adresse : 301 avenue des Nations Unies -

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Roubaix

Ukulélé débuter

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 15:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Ukulélé perfectionnement
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### avec Elsa Poinat

Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.
_Aucun prérequis instrument fourni (1h). Peut être complété par la séance Aller plus loin à 15h30._
Ukulélé perfectionnement
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### avec Elsa Poinat

Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.
_Aucun prérequis instrument fourni (1h). Peut être complété par la séance Aller plus loin à 15h30._   .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50  accueil@ara-asso.fr

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English :

Ukulele improvement
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### with Elsa Poinat

Discover the ukulele, a small Hawaiian instrument with four strings, and learn to play your first tunes, based on seasonal theme songs.
no prerequisites ? instrument provided (1h). Can be supplemented by the Aller plus loin session at 3:30 p.m._

L’événement Ukulélé débuter Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme

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