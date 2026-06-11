Ukulélé débuter Roubaix
Ukulélé débuter Roubaix samedi 27 juin 2026.
Roubaix
Ukulélé débuter
301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 15:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Ukulélé perfectionnement
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### avec Elsa Poinat
Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.
_Aucun prérequis instrument fourni (1h). Peut être complété par la séance Aller plus loin à 15h30._
Ukulélé perfectionnement
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### avec Elsa Poinat
Découvrez le ukulélé, petit instrument hawaïen à quatre cordes, et apprenez à jouer vos premiers morceaux, à partir de chansons thématiques adaptées à la saison.
_Aucun prérequis instrument fourni (1h). Peut être complété par la séance Aller plus loin à 15h30._ .
301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr
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English :
Ukulele improvement
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### with Elsa Poinat
Discover the ukulele, a small Hawaiian instrument with four strings, and learn to play your first tunes, based on seasonal theme songs.
no prerequisites ? instrument provided (1h). Can be supplemented by the Aller plus loin session at 3:30 p.m._
L’événement Ukulélé débuter Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme
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