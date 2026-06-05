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Crying boys / Isham One Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie Roubaix

Crying boys / Isham One Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie Roubaix

Crying boys / Isham One Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie Roubaix vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie

Adresse : 112 Avenue Jean Lebas, Roubaix

Ville : Roubaix

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Crying boys / Isham One Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie Roubaix 12 juin – 2 août

Le BAR propose dans le cadre d’URBX 2026 – Festival des cultures urbaines Roubaix & Métropole lilloise de découvrir l’une des facettes du travail artistique d’Isham One.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-02T19:00:00.000+02:00

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Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie 112 Avenue Jean Lebas, Roubaix Roubaix


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