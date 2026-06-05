Crying boys / Isham One Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie Roubaix 12 juin – 2 août

Le BAR propose dans le cadre d’URBX 2026 – Festival des cultures urbaines Roubaix & Métropole lilloise de découvrir l’une des facettes du travail artistique d’Isham One.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-02T19:00:00.000+02:00

1



Le Bureau des Arts et de Recherche (BAR) — QSP Galerie 112 Avenue Jean Lebas, Roubaix Roubaix



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

