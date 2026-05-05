Découverte Circle song Roubaix

Roubaix

Découverte Circle song

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Initiation au Circle Song

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Chanter, improviser, créer collectivement, sans rien d’autre que la voix et le corps… La pratique des Circle Songs est ouverte à celles et ceux qui ont envie de s’amuser avec les sons et les rythmiques corporelles, de chanter et de partager un moment d’ensemble joyeux !

Lors de cet atelier, Jeanne Desf viendra réveiller vos corps et les couleurs de vos voix. Elle guidera des échauffements en musique, vous offrira un espace bienveillant où il n’y pas besoin de savoir chanter, et vous initiera à la pratique des Circle Songs que vous apprendrez à guider à votre tour.

Initiation au Circle Song

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Chanter, improviser, créer collectivement, sans rien d’autre que la voix et le corps… La pratique des Circle Songs est ouverte à celles et ceux qui ont envie de s’amuser avec les sons et les rythmiques corporelles, de chanter et de partager un moment d’ensemble joyeux !

Lors de cet atelier, Jeanne Desf viendra réveiller vos corps et les couleurs de vos voix. Elle guidera des échauffements en musique, vous offrira un espace bienveillant où il n’y pas besoin de savoir chanter, et vous initiera à la pratique des Circle Songs que vous apprendrez à guider à votre tour. .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

Introduction to Circle Song

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Singing, improvising, creating collectively, with nothing but voice and body… Circle Songs are open to anyone who wants to have fun with sounds and body rhythms, sing along and share a joyful moment together!

During this workshop, Jeanne Desf will awaken your bodies and the colors of your voices. She’ll guide you through musical warm-ups, offer you a caring space where you don’t need to know how to sing, and introduce you to the practice of Circle Songs, which you’ll learn to guide in turn.

L’événement Découverte Circle song Roubaix a été mis à jour le 2026-05-01 par Hauts-de-France Tourisme