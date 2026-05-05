Roubaix

Duo Miral

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Composé de **Climène Zarkan et Baptiste Ferrandis** deux esprits musicaux sans frontières découverts notamment dans le projet Sarāb le **Duo Miral** puise son inspiration dans une diversité infinie de styles. Ils font ainsi de la chanson un espace d’exploration et de virtuosité qui se joue des langues comme des traditions musicales. Sans doute inclassable, leur musique est touchante et incarnée, raffinée et généreuse. Un vrai coup de coeur à découvrir dans le cocon d’une soirée club.

Composé de **Climène Zarkan et Baptiste Ferrandis** deux esprits musicaux sans frontières découverts notamment dans le projet Sarāb le **Duo Miral** puise son inspiration dans une diversité infinie de styles. Ils font ainsi de la chanson un espace d’exploration et de virtuosité qui se joue des langues comme des traditions musicales. Sans doute inclassable, leur musique est touchante et incarnée, raffinée et généreuse. Un vrai coup de coeur à découvrir dans le cocon d’une soirée club. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Composed of **Climène Zarkan and Baptiste Ferrandis** two musical minds without frontiers, discovered notably in the Sar?b project the **Duo Miral** draws its inspiration from an infinite diversity of styles. They turn song into a space for exploration and virtuosity, playing with languages and musical traditions. Undoubtedly unclassifiable, their music is touching and embodied, refined and generous. A real favorite to discover in the cocoon of a club evening.

L’événement Duo Miral Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme