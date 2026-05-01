Café des aiguilles Roubaix
Café des aiguilles Roubaix samedi 9 mai 2026.
Roubaix
Café des aiguilles
20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Un atelier pour apprendre et progresser ensemble. Vous pouvez apporter vos travaux en cours ou venir les mains vides et on vous prête le matériel (de base). Entrée libre et gratuite.
Café ouvert à petits prix
Un atelier pour apprendre et progresser ensemble. Vous pouvez apporter vos travaux en cours ou venir les mains vides et on vous prête le matériel (de base). Entrée libre et gratuite.
Café ouvert à petits prix .
20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr
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English :
A workshop to learn and progress together. You can bring your current work or come empty-handed, and we’ll lend you the (basic) materials. Free admission.
Open café at low prices
L’événement Café des aiguilles Roubaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme
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