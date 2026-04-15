IA : comprendre, tester et en parler, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
IA : comprendre, tester et en parler, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix samedi 9 mai 2026.
IA : comprendre, tester et en parler 9 et 16 mai Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Lors de cet atelier, vous découvrirez l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle. Ce sera aussi l’occasion d’essayer quelques outils de génération de texte et d’image. Enfin, nous prendrons un temps pour discuter de l’impact de cette nouvelle technologie dans nos vies.
Atelier en 2 séances (09/05 et 16/05).
À partir de 16 ans.
3e étage – salle Multimédia
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mperard@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.04 »}]
Découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’intelligence artificielle IA Intelligence artificielle
Shelley Evans / Pixabay
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