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URBAN STYLE / Bohemian Kayser Le Métropolitain Roubaix

URBAN STYLE / Bohemian Kayser Le Métropolitain Roubaix

URBAN STYLE / Bohemian Kayser Le Métropolitain Roubaix vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Le Métropolitain

Adresse : 121 avenue jean lebas 59100

Ville : Roubaix

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

URBAN STYLE / Bohemian Kayser Le Métropolitain Roubaix 12 juin – 1 août

Le BAR en partenariat avec Alhagie Sagna et le Métropolitain proposent dans le cadre d’URBX – Festival des cultures urbaines de découvrir l’univers graphique de Bohemian Kayser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-01T14:30:00.000+02:00

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Le Métropolitain 121 avenue jean lebas 59100 Roubaix


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