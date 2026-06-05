URBAN STYLE / Bohemian Kayser Le Métropolitain Roubaix 12 juin – 1 août

Le BAR en partenariat avec Alhagie Sagna et le Métropolitain proposent dans le cadre d’URBX – Festival des cultures urbaines de découvrir l’univers graphique de Bohemian Kayser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-01T14:30:00.000+02:00

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Le Métropolitain 121 avenue jean lebas 59100 Roubaix



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