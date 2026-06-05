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Chats d’amour / SHORTY’MAN Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Chats d’amour / SHORTY’MAN Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Chats d’amour / SHORTY’MAN Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bureau d'Art et de Recherche | La QSP Galerie

Adresse : 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix

Ville : Roubaix

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Chats d’amour / SHORTY’MAN Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 12 juin – 2 août

Le BAR propose dans le cadre d’URBX 2026 – Festival des cultures urbaines Roubaix & Métropole lilloise de découvrir l’univers graphique de Shorty’Man et de son emblématique célèbre félin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-02T19:00:00.000+02:00

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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix


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