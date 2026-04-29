CABARET DE L’UNION Roubaix

Roubaix

CABARET DE L’UNION

33 Rue de l’Epeule Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

En partenariat avec le Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

La danse est-elle un travail comme les autres ? Le chorégraphe Sylvain Groud nous invite à explorer ces multiples potentialités une expérience sensible, relationnelle et collective.

**19:00 SPECTACLE Étape de travail J’allais oublier **

Solo de danse de Sylvain Groud

La danse surgit dans le parcours de Sylvain Groud quand il a 16 ans. Quarante ans plus tard, l’urgence de danser est intacte.

J’allais oublier convoque la mémoire de création, d’interprétation d’un danseur aux multiples expériences ; il s’agit d’un voyage au cœur de l’intime et de la question universelle pourquoi danser ?

Pour cette création, Sylvain Groud se nourrit des rencontres menées sur le territoire roubaisien (et ailleurs) pour questionner notre relation à la danse.

**19:45 ÉCHANGES en présence de **

Philippe Verrièle, journaliste et critique de danse

Carole Baudin, ethnologue

Sylvain Groud, danseur, chorégraphe, directeur du CCN Roubaix

**21:00 BANQUET de l’union**

ENTRÉE LIBRE sur réservation

03 20 89 40 60 | [info@travailetculture.org](mailto:info@travailetculture.org)

LIEU Ballet du Nord CCN & Vous

[Plus d’infos](https://travailetculture.org/Cabaret-de-l-Union-L-HOMME-QUI-DANSE.html)

En partenariat avec le Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

La danse est-elle un travail comme les autres ? Le chorégraphe Sylvain Groud nous invite à explorer ces multiples potentialités une expérience sensible, relationnelle et collective.

**19:00 SPECTACLE Étape de travail J’allais oublier **

Solo de danse de Sylvain Groud

La danse surgit dans le parcours de Sylvain Groud quand il a 16 ans. Quarante ans plus tard, l’urgence de danser est intacte.

J’allais oublier convoque la mémoire de création, d’interprétation d’un danseur aux multiples expériences ; il s’agit d’un voyage au cœur de l’intime et de la question universelle pourquoi danser ?

Pour cette création, Sylvain Groud se nourrit des rencontres menées sur le territoire roubaisien (et ailleurs) pour questionner notre relation à la danse.

**19:45 ÉCHANGES en présence de **

Philippe Verrièle, journaliste et critique de danse

Carole Baudin, ethnologue

Sylvain Groud, danseur, chorégraphe, directeur du CCN Roubaix

**21:00 BANQUET de l’union**

ENTRÉE LIBRE sur réservation

03 20 89 40 60 | [info@travailetculture.org](mailto:info@travailetculture.org)

LIEU Ballet du Nord CCN & Vous

[Plus d’infos](https://travailetculture.org/Cabaret-de-l-Union-L-HOMME-QUI-DANSE.html) .

33 Rue de l’Epeule Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France info@travailetculture.org

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English :

In partnership with Ballet du Nord ? Center Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France

Is dance a job like any other? Choreographer Sylvain Groud invites us to explore its many potentialities: a sensitive, relational and collective experience.

**19:00 ? SPECTACLE Work phase J’allais oublier ** (I almost forgot)

Solo dance performance by Sylvain Groud

Sylvain Groud began dancing at the age of 16. Forty years later, the urge to dance remains intact.

J’allais oublier (I was going to forget) summons the creative and interpretive memories of a dancer with a wealth of experience; it’s a journey to the heart of intimacy and the universal question: why dance?

For this creation, Sylvain Groud draws on encounters in Roubaix (and elsewhere) to question our relationship with dance.

**19:45 ? EXCHANGES with:**

Philippe Verrièle, journalist and dance critic

Carole Baudin, ethnologist

Sylvain Groud, dancer, choreographer, director of CCN Roubaix

**21:00 ? Union banquet**

FREE ADMISSION by reservation

03 20 89 40 60 | [info@travailetculture.org](mailto:info@travailetculture.org)

PLACE Ballet du Nord CCN & Vous

[More info](https://travailetculture.org/Cabaret-de-l-Union-L-HOMME-QUI-DANSE.html)

L’événement CABARET DE L’UNION Roubaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme