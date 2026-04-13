Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage

Adresse : 2 rue Pierre Motte, Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras 15 – 24 mai Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T16:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

La médiathèque de Roubaix est un lieu de vie. Au-delà des livres, des films, des disques et des documents très variés, La Grand-Plage est un espace qui invite toutes et tous, sans distinction, à l’habiter et à en profiter de multiples manières, dans un environnement culturel.

Partant de cette idée, le photographe Hernán Ameijeiras – lui aussi utilisateur et amoureux de la Médiathèque depuis des années – a arpenté ses étages pendant des mois. Son objectif : révéler et montrer comment le public s’en empare pour jouer, travailler, s’amuser, s’émouvoir, manger, partager, discuter, apprendre, rire, et aussi comment ses agents mettent tout en oeuvre pour que cela soit possible.

Le résultat est une exposition qui témoigne de la richesse de la médiathèque de Roubaix en tant qu’espace de vie, à découvrir :

  • le vendredi 15 : de 16h à 19h

  • le samedi 16 : de 14h à 19h

  • le dimanche 17 : de 14h à 18h

Dans le cadre de la Nuit des Arts :

  • le vendredi 22 : de 14h à 19h

  • le samedi 23 : de 14h à 22h

  • le dimanche 24 : de 14h à 18h

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Exposition photo

Hernan Ameijeras

À voir aussi à Roubaix (Nord)