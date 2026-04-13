Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix vendredi 15 mai 2026.
Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras 15 – 24 mai Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T16:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00
La médiathèque de Roubaix est un lieu de vie. Au-delà des livres, des films, des disques et des documents très variés, La Grand-Plage est un espace qui invite toutes et tous, sans distinction, à l’habiter et à en profiter de multiples manières, dans un environnement culturel.
Partant de cette idée, le photographe Hernán Ameijeiras – lui aussi utilisateur et amoureux de la Médiathèque depuis des années – a arpenté ses étages pendant des mois. Son objectif : révéler et montrer comment le public s’en empare pour jouer, travailler, s’amuser, s’émouvoir, manger, partager, discuter, apprendre, rire, et aussi comment ses agents mettent tout en oeuvre pour que cela soit possible.
Le résultat est une exposition qui témoigne de la richesse de la médiathèque de Roubaix en tant qu’espace de vie, à découvrir :
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le vendredi 15 : de 16h à 19h
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le samedi 16 : de 14h à 19h
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le dimanche 17 : de 14h à 18h
Dans le cadre de la Nuit des Arts :
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le vendredi 22 : de 14h à 19h
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le samedi 23 : de 14h à 22h
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le dimanche 24 : de 14h à 18h
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Exposition photo
Hernan Ameijeras
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