Les Rencontres Pro Ziad Naitaddi

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Ziad Naitaddi est un photographe et artiste visuel marocain autodidacte, il travaille principalement en noir et blanc avec une approche expérimentale mêlant documentaire et fiction pour explorer l’âme humaine, la migration et l’identité. Son travail a été exposé à l’international (Biennale de Dakar, Fondation Dapper, etc.). La Rencontre se poursuivra sur un atelier mener par ces soins.

Ziad Naitaddi est un photographe et artiste visuel marocain autodidacte, il travaille principalement en noir et blanc avec une approche expérimentale mêlant documentaire et fiction pour explorer l’âme humaine, la migration et l’identité. Son travail a été exposé à l’international (Biennale de Dakar, Fondation Dapper, etc.). La Rencontre se poursuivra sur un atelier mener par ces soins. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ziad Naitaddi is a self-taught Moroccan photographer and visual artist, working mainly in black and white with an experimental approach that blends documentary and fiction to explore the human soul, migration and identity. His work has been exhibited internationally (Dakar Biennale, Fondation Dapper, etc.). The Rencontre will continue with a workshop led by the artist.

L’événement Les Rencontres Pro Ziad Naitaddi Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme