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Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix Roubaix

Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix Roubaix samedi 6 juin 2026.

Adresse : 5 rue Winston Churchill

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Roubaix

Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix

5 rue Winston Churchill Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes, le vendredi 6 juin de 9h à 12h30, dans nos locaux au 5 rue Winston Churchill à Roubaix

Ce sera l’occasion de découvrir notre action autour du numérique solidaire, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous ✨

Au programme
Découverte de nos actions d’accompagnement au numérique
Présentation du reconditionnement du matériel informatique
Échanges avec l’équipe et les bénévoles
Animation conviviale autour du numérique
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes, le vendredi 6 juin de 9h à 12h30, dans nos locaux au 5 rue Winston Churchill à Roubaix

Ce sera l’occasion de découvrir notre action autour du numérique solidaire, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous ✨

Au programme
Découverte de nos actions d’accompagnement au numérique
Présentation du reconditionnement du matériel informatique
Échanges avec l’équipe et les bénévoles
Animation conviviale autour du numérique   .

5 rue Winston Churchill Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 77 67 10 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are pleased to invite you to our Open Day on Friday, June 6th, from 9am to 12:30pm, at our premises at 5 rue Winston Churchill in Roubaix?

This will be an opportunity to discover our digital solidarity initiatives, in a friendly atmosphere open to all?

Program:
Discover our digital support initiatives ?
Presentation of computer equipment reconditioning ?
Discussions with the team and volunteers ?
Digital entertainment ?

L’événement Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix Roubaix a été mis à jour le 2026-05-19 par Hauts-de-France Tourisme

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