Concert de l’Orchestre Erable Roubaix

Roubaix

Concert de l’Orchestre Erable

80 rue de Lille Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Conservatoire de Roubaix est heureux d’accueillir l’orchestre Erable, jeune formation symphonique composée d’instrumentistes issus des écoles supérieures de France. Le programme interprété s’attachera à l’esthétique classique, puisque nous entendrons successivement l’ouverture des Noces de Figaro, l’un des concertos les plus célèbres pour contrebasse de Giovanni Bottesini, ainsi que de la 41e symphonie de Mozart, nommée Jupiter .

A cette occasion, le conservatoire aura le grand plaisir d’accueillir Mathieu Petit, soliste à l’ONL et professeur de contrebasse à l’ESMD Hauts-de-France.

Au programme

Ouverture des Noces de Figaro

Concerto n°2 pour contrebasse et orchestre de Giovanni Bottesini

Symphonie n°41 Jupiter de W.A. Mozart

Le Conservatoire de Roubaix est heureux d’accueillir l’orchestre Erable, jeune formation symphonique composée d’instrumentistes issus des écoles supérieures de France. Le programme interprété s’attachera à l’esthétique classique, puisque nous entendrons successivement l’ouverture des Noces de Figaro, l’un des concertos les plus célèbres pour contrebasse de Giovanni Bottesini, ainsi que de la 41e symphonie de Mozart, nommée Jupiter .

A cette occasion, le conservatoire aura le grand plaisir d’accueillir Mathieu Petit, soliste à l’ONL et professeur de contrebasse à l’ESMD Hauts-de-France.

Au programme

Ouverture des Noces de Figaro

Concerto n°2 pour contrebasse et orchestre de Giovanni Bottesini

Symphonie n°41 Jupiter de W.A. Mozart .

80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 03 00 conservatoire@ville-roubaix.fr

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English :

The Conservatoire de Roubaix is delighted to welcome the Orchestre Erable, a young symphony orchestra made up of instrumentalists from France?s top music schools. The program will focus on classical aesthetics, as we hear the overture to The Marriage of Figaro, one of Giovanni Bottesini?s most famous concertos for double bass, and Mozart?s 41st symphony, entitled Jupiter .

On this occasion, the Conservatoire is delighted to welcome Mathieu Petit, soloist with the ONL and double bass teacher at ESMD Hauts-de-France.

On the program

Overture to The Marriage of Figaro

Concerto No. 2 for double bass and orchestra by Giovanni Bottesini

Symphony n°41 Jupiter by W.A. Mozart

L’événement Concert de l’Orchestre Erable Roubaix a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme