Peintres au Jardin Dessiner le Parc Barbieux Roubaix

Roubaix

Peintres au Jardin Dessiner le Parc Barbieux

Parc barbieux Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Les Amis du Parc Barbieux organisent la journée Peintres au Jardin, pour dessiner ou peindre le Parc.

10 H rdv sur la place des marronniers, avenue du peuple belge, à Roubaix.

12H30: pique-nique avec musique du groupe YAL rock acoustique

16H30: rassemblement des œuvres et prix du public.

Ouvert à tous, y compris enfants accompagnés.

Inscription souhaitée par mail: [amisparcbarbieux@gmail.com](mailto:amisparcbarbieux@gmail.com)

Un cadeau sera offert par l’organisateur aux artistes inscrits.

Si vous acceptez de confier vos créations aux organisateurs, elles seront exposées à la Médiathèque de Roubaix les 29-30-31 mai 2026 en parallèle avec d’anciennes cartes postales du parc, mettant en valeur l’évolution du parc depuis 120 ans.

Ces cartes postales représentent une dizaine d’emplacements du parc qui vous seront communiqués au début de la journée, pour vous permettre de les dessiner ou les peindre.

Accès tram arrêt Parc Barbieux, ou bus 36.

Les Amis du Parc Barbieux organisent la journée Peintres au Jardin, pour dessiner ou peindre le Parc.

10 H rdv sur la place des marronniers, avenue du peuple belge, à Roubaix.

12H30: pique-nique avec musique du groupe YAL rock acoustique

16H30: rassemblement des œuvres et prix du public.

Ouvert à tous, y compris enfants accompagnés.

Inscription souhaitée par mail: [amisparcbarbieux@gmail.com](mailto:amisparcbarbieux@gmail.com)

Un cadeau sera offert par l’organisateur aux artistes inscrits.

Si vous acceptez de confier vos créations aux organisateurs, elles seront exposées à la Médiathèque de Roubaix les 29-30-31 mai 2026 en parallèle avec d’anciennes cartes postales du parc, mettant en valeur l’évolution du parc depuis 120 ans.

Ces cartes postales représentent une dizaine d’emplacements du parc qui vous seront communiqués au début de la journée, pour vous permettre de les dessiner ou les peindre.

Accès tram arrêt Parc Barbieux, ou bus 36. .

Parc barbieux Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France amisparcbarbieux@gmail.com

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English :

The Friends of Parc Barbieux are organizing a Painters in the Garden day, to draw or paint the Park.

10 am: meet at Place des Marronniers, Avenue du Peuple Belge, Roubaix.

12:30 pm: picnic with music by the YAL acoustic rock group

4:30 pm: collection of works and public prizes.

Open to all, including accompanied children.

Please register by e-mail: [amisparcbarbieux@gmail.com](mailto:amisparcbarbieux@gmail.com)

A gift will be offered by the organizer to registered artists.

If you agree to entrust your creations to the organizers, they will be exhibited at the Médiathèque de Roubaix on May 29-30-31, 2026 alongside old postcards of the park, highlighting its evolution over the past 120 years.

These postcards represent around ten locations in the park which will be communicated to you at the start of the day, so that you can draw or paint them.

Streetcar stop Parc Barbieux, or bus 36.

L’événement Peintres au Jardin Dessiner le Parc Barbieux Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme