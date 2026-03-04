Exposition : Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Exposition : Mille et une façons d’habiter la Médiathèque par Hernán Ameijeiras 15 – 24 mai Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T16:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T18:00:00+02:00

La médiathèque de Roubaix est un lieu de vie. Au-delà des livres, des films, des disques et des documents très variés, La Grand-Plage est un espace qui invite toutes et tous, sans distinction, à l’habiter et à en profiter de multiples manières, dans un environnement culturel.

Partant de cette idée, le photographe Hernán Ameijeiras – lui aussi utilisateur et amoureux de la Médiathèque depuis des années – a arpenté ses étages pendant des mois. Son objectif : révéler et montrer comment le public s’en empare pour jouer, travailler, s’amuser, s’émouvoir, manger, partager, discuter, apprendre, rire, et aussi comment ses agents mettent tout en oeuvre pour que cela soit possible.

Le résultat est une exposition qui témoigne de la richesse de la médiathèque de Roubaix en tant qu’espace de vie, à découvrir :

le vendredi 15 : de 16h à 19h

le samedi 16 : de 14h à 19h

le dimanche 17 : de 14h à 18h

Dans le cadre de la Nuit des Arts :

le vendredi 22 : de 14h à 19h

le samedi 23 : de 14h à 22h

le dimanche 24 : de 14h à 18h

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mmeunier@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}]

À travers l’objectif d’Hernán Ameijeiras, la Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage se dévoile comme un lieu vivant, façonné par celles et ceux qui l’habitent et la font vivre au quotidien. médiathèque de Roubaix exposition

Hernán Ameijeiras