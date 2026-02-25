Les Rencontres Pro MADYA Roubaix

Les Rencontres Pro MADYA

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

MADYA est un créateur de contenu passionné de breakdance, actif sur les réseaux sociaux, il partage ses vidéos de danse, ses voyages et projets autour de la culture urbaine. Il viendra nous présenter son travail, mais aussi partager son expertise sur la création de contenu lors de l’atelier en deuxième partie de la Rencontre.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

MADYA is a content creator with a passion for breakdance. Active on social networks, he shares his dance videos, travels and projects around urban culture. He will be presenting his work and sharing his expertise on content creation during the workshop in the second half of the Rencontre.

