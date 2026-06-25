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Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix

Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix samedi 18 juillet 2026.

Adresse
29 avenue Julien Lagache
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Roubaix

Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.
_La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple._
12€ par participant. Inscription par mail via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92
Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.
_La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple._
12€ par participant. Inscription par mail via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92   .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92  contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

Step by step, participants will discover the essential techniques of this traditional textile craft during this introductory workshop: handling the spindles, crossing the threads, and creating their first patterns.
_The photo shown depicts an embroidery piece that took hours to complete. The result of this introductory workshop will be simpler._
12? per participant. Register by email at [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) or by phone at 03.20.20.98.92

L’événement Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme

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