Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix
Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix samedi 18 juillet 2026.
Roubaix
Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux
29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.
_La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple._
12€ par participant. Inscription par mail via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92
Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.
_La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple._
12€ par participant. Inscription par mail via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92 .
29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr
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English :
Step by step, participants will discover the essential techniques of this traditional textile craft during this introductory workshop: handling the spindles, crossing the threads, and creating their first patterns.
_The photo shown depicts an embroidery piece that took hours to complete. The result of this introductory workshop will be simpler._
12? per participant. Register by email at [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) or by phone at 03.20.20.98.92
L’événement Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme
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