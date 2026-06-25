Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix

Roubaix

Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.

_La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple._

12€ par participant. Inscription par mail via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.

_La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple._

12€ par participant. Inscription par mail via [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03.20.20.98.92 .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

Step by step, participants will discover the essential techniques of this traditional textile craft during this introductory workshop: handling the spindles, crossing the threads, and creating their first patterns.

_The photo shown depicts an embroidery piece that took hours to complete. The result of this introductory workshop will be simpler._

12? per participant. Register by email at [lamanufacture@ville-roubaix.fr](mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr) or by phone at 03.20.20.98.92

L’événement Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme