Roubaix

Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

**Du samedi 4 juillet au lundi 31 août, c’est un agenda d’activités et de loisirs riche en idées pour occuper les plus petits tout l’été !**

_Des animations sportives, ludiques ou créatives, comme à l’extérieur ou à l’intérieur, inspireront les familles au gré de la saison et des envies de chacun._

**Alors bougez dehors !**

– Des ateliers au quotidien (jardinage, chasse au trésor, fabrication de cosmétiques naturels, confection de bonbons et de tartelettes) … Ca patouille, ça barbouille !

– Des sorties en famille, à la base de loisirs des Près du Hem, Calais, Bellewaerde ou Gravelines

– Des randos poussettes ou en bateau

– Des promenades dans les jardins et parcs de Roubaix ou ailleurs, dans les espaces naturels de la métropole lilloise

– Des fêtes de quartier et kermesse, ouvertes à tous les âges

**Ou bougez dedans !**

– Parmi les nouveautés l’ouverture des ludothèques, pour s’amuser ensemble

– Toujours plus d’ateliers de motricité, pour la liberté de mouvements

– Le Stab Vélodrome couvert Baby Stab, Kid Stab et Lib Stab (selon les âges et l’apprentissage)

– La piscine Lesaffre, pour le plaisir de patauger toujours et encore

– Les lieux d’accueil pour les parents avec leurs enfants (jusqu’à 6 ans)

Le choix est vaste entre toutes les activités proposées pour profiter pleinement des vacances. Les mois de juillet et août, c’est tout un programme à découvrir ! [Consultez la brochure](https://www.calameo.com/read/00005313711d303321976)

_Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap._

_L’accueil est possible pour les frères et soeurs._

_Les activités sont gratuites pour la plupart. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir._

**Du samedi 4 juillet au lundi 31 août, c’est un agenda d’activités et de loisirs riche en idées pour occuper les plus petits tout l’été !**

_Des animations sportives, ludiques ou créatives, comme à l’extérieur ou à l’intérieur, inspireront les familles au gré de la saison et des envies de chacun._

**Alors bougez dehors !**

– Des ateliers au quotidien (jardinage, chasse au trésor, fabrication de cosmétiques naturels, confection de bonbons et de tartelettes) … Ca patouille, ça barbouille !

– Des sorties en famille, à la base de loisirs des Près du Hem, Calais, Bellewaerde ou Gravelines

– Des randos poussettes ou en bateau

– Des promenades dans les jardins et parcs de Roubaix ou ailleurs, dans les espaces naturels de la métropole lilloise

– Des fêtes de quartier et kermesse, ouvertes à tous les âges

**Ou bougez dedans !**

– Parmi les nouveautés l’ouverture des ludothèques, pour s’amuser ensemble

– Toujours plus d’ateliers de motricité, pour la liberté de mouvements

– Le Stab Vélodrome couvert Baby Stab, Kid Stab et Lib Stab (selon les âges et l’apprentissage)

– La piscine Lesaffre, pour le plaisir de patauger toujours et encore

– Les lieux d’accueil pour les parents avec leurs enfants (jusqu’à 6 ans)

Le choix est vaste entre toutes les activités proposées pour profiter pleinement des vacances. Les mois de juillet et août, c’est tout un programme à découvrir ! [Consultez la brochure](https://www.calameo.com/read/00005313711d303321976)

_Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap._

_L’accueil est possible pour les frères et soeurs._

_Les activités sont gratuites pour la plupart. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir._ .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 00

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English :

**From Saturday, July 4, to Monday, August 31, there’s a packed schedule of activities and fun ideas to keep the little ones busy all summer long!**

_Sports, games, and creative activities—both outdoors and indoors—will inspire families depending on the season and everyone’s interests._

**So get outside!**

– Daily workshops (gardening, treasure hunts, making natural cosmetics, crafting candies and tarts)? It’s all about getting messy and having fun!

– Family outings to the Pr%E8s du Hem recreation center, Calais, Bellewaerde, or Gravelines

– Strollers or boat trips

– Walks in the gardens and parks of Roubaix or elsewhere, in the natural areas of the Lille metropolitan area

– Neighborhood festivals and fairs, open to all ages

**Or get active indoors!**

– Among the new offerings: the opening of toy libraries, for fun together

– More and more motor skills workshops, for freedom of movement

– The Stab Indoor Velodrome: Baby Stab, Kid Stab, and Lib Stab (depending on age and skill level)

– The Lesaffre pool, for endless splashing fun

– Drop-off areas for parents with children (up to age 6)

There’s a wide variety of activities to choose from to make the most of your vacation. July and August offer a whole program to discover! [View the brochure](https://www.calameo.com/read/00005313711d303321976)

_All workshops are accessible to people with disabilities._

_Siblings are welcome._

_Most activities are free. It is often recommended to reserve your spots before arriving._

L’événement Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026 Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme