Animation jeunes publics Rythme

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques proposent une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Le rythme**

Le rythme peut être donné par la composition, par le graphisme, par la couleur, par le motif… En atelier, des sons et des bruitages sont transcrits par des jeux de lignes, de motifs et de couleurs.

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques proposent une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Le rythme**

Le rythme peut être donné par la composition, par le graphisme, par la couleur, par le motif… En atelier, des sons et des bruitages sont transcrits par des jeux de lignes, de motifs et de couleurs. .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities introduce children to the museum and its works of art, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **The Rhythm**

Rhythm can be imparted through composition, graphics, color or motif? In the workshop, sounds and sounds effects are transcribed using lines, patterns and colors.

L’événement Animation jeunes publics Rythme Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme