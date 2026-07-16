Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Atelier d’initiation dentelle aux fuseaux Samedi 18 juillet, 14h00 Musée La Manufacture Nord

12€ par participant. Inscription par mail via lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Guidés pas à pas, les participants découvriront lors de cet atelier d’initiation, les gestes essentiels de cette technique textile traditionnelle : manipulation des fuseaux, croisement des fils et création des premiers motifs.

La photo d’illustration reprend une broderie ayant demandée des heures de travail. Le résultat de cette initiation sera plus simple.

12€ par participant. Inscription par mail via lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03.20.20.98.92

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « lamanufacture@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}] [{« link »: « mailto:lamanufacture@ville-roubaix.fr »}]

Initiez-vous à l’art délicat de la dentelle aux fuseaux lors d’un atelier convivial dédié aux adultes.

Musée La Manufacture