Roubaix

Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne

rue de la vigne Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

9h à 16h

Rue de la Vigne

(de la rue Buffon au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de la rue de la Vigne jusqu’à la rue Plutarque), rue de Lunéville et rue Plutarque (de la rue Lacroix au Boulevard de Strasbourg), rue du Sentier (entre Lunéville et Plutarque) et Place de la Nation.

**Contact **

Sophie MAGALHAES

64 Boulevard Strasbourg

07 66 96 87 71

braderiedelavigne.fr

Du 20/06/26 au 17/07/26

9h à 16h

Rue de la Vigne

(de la rue Buffon au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de la rue de la Vigne jusqu’à la rue Plutarque), rue de Lunéville et rue Plutarque (de la rue Lacroix au Boulevard de Strasbourg), rue du Sentier (entre Lunéville et Plutarque) et Place de la Nation.

**Contact **

Sophie MAGALHAES

64 Boulevard Strasbourg

07 66 96 87 71

braderiedelavigne.fr

Du 20/06/26 au 17/07/26 .

rue de la vigne Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 66 96 87 71

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English :

9 a.m. to 4 p.m

Rue de la Vigne

(from rue Buffon to Boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (from rue de la Vigne to rue Plutarque), rue de Lunéville and rue Plutarque (from rue Lacroix to Boulevard de Strasbourg), rue du Sentier (between Lunéville and Plutarque) and Place de la Nation.

**Contact:**

Sophie MAGALHAES

64 Boulevard Strasbourg

07 66 96 87 71

braderiedelavigne.fr

From 20/06/26 to 17/07/26

L’événement Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme