Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne Roubaix lundi 20 juillet 2026.
Roubaix
Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne
rue de la vigne Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
9h à 16h
Rue de la Vigne
(de la rue Buffon au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de la rue de la Vigne jusqu’à la rue Plutarque), rue de Lunéville et rue Plutarque (de la rue Lacroix au Boulevard de Strasbourg), rue du Sentier (entre Lunéville et Plutarque) et Place de la Nation.
**Contact **
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
braderiedelavigne.fr
Du 20/06/26 au 17/07/26
9h à 16h
Rue de la Vigne
(de la rue Buffon au boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (de la rue de la Vigne jusqu’à la rue Plutarque), rue de Lunéville et rue Plutarque (de la rue Lacroix au Boulevard de Strasbourg), rue du Sentier (entre Lunéville et Plutarque) et Place de la Nation.
**Contact **
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
braderiedelavigne.fr
Du 20/06/26 au 17/07/26 .
rue de la vigne Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 66 96 87 71
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English :
9 a.m. to 4 p.m
Rue de la Vigne
(from rue Buffon to Boulevard de Strasbourg), rue Lacroix (from rue de la Vigne to rue Plutarque), rue de Lunéville and rue Plutarque (from rue Lacroix to Boulevard de Strasbourg), rue du Sentier (between Lunéville and Plutarque) and Place de la Nation.
**Contact:**
Sophie MAGALHAES
64 Boulevard Strasbourg
07 66 96 87 71
braderiedelavigne.fr
From 20/06/26 to 17/07/26
L’événement Braderie & vide-grenier Rue de la Vigne Roubaix a été mis à jour le 2026-04-25 par Hauts-de-France Tourisme
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