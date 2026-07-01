Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Maël Isaac et Orios, Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies, Roubaix

Informations pratiques

Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Maël Isaac et Orios Mardi 21 juillet, 14h00 Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies Nord

entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:30:00+02:00

Jardin(s) des sons #4 : un été au canal

Avec Maël Isaac et Orios

Au milieu des bruits de la ville, il existe des refuges de nature. Parfois cachés au détour d’une ruelle ou d’un porche, invisibles car ancrés dans nos habitudes… comment les (re)découvrir ?

Guidés par des notes de musiques, venez découvrir des instruments originaux, participer à des ateliers et vous prélasser à l’ombre des arbres. Histoire d’échapper pendant quelques heures à la chaleur et aux bruits de la ville.

Pour chaque événement, Jardin(s) des sons offre un même programme, dont les activités sont déclinées selon les caractéristiques du lieu et les propositions des partenaires.

14h-16h : ateliers musique et natureavec les artistes et les partenaires de quartier.

Par exemple :

Exploration sonore : enregistrement des sons de la nature. Découverte d’instruments atypiques…

Découvertes nature : création d’herbier, balades autour de la biodiversité,

Autres activités (selon partenaires) : yoga, création de carte postale, tricot…

16h-16h30 : goûter offert par l’ARA et fourni en circuit court

16h30-17h30 : sieste musicale

Pour chaque événement, deux artistes croiseront leurs univers pour une rencontre musicale unique :

Maël Isaac est connu pour son électro-pop où harpe, guzheng… servent des mélodies trip-hop.

Orios oscille entre poésie et musique urbaine, dans un univers solaire et sensible

Mardi 21 juillet : Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies

Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies quai de Wattrelos Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 280 60 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ara-asso.fr »}]

Jardin(s) des sons vous invite à (re)découvrir les espaces de nature proche de chez vous, autour d’ateliers et d’une sieste musicale concert atelier

ARA