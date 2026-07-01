Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026, Divers lieux à Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026 4 juillet – 31 août Divers lieux à Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-08-31T13:00:00+02:00 – 2026-08-31T16:00:00+02:00

Du samedi 4 juillet au lundi 31 août, c’est un agenda d’activités et de loisirs riche en idées pour occuper les plus petits tout l’été !

Des animations sportives, ludiques ou créatives, comme à l’extérieur ou à l’intérieur, inspireront les familles au gré de la saison et des envies de chacun.

Alors bougez dehors !

– Des ateliers au quotidien (jardinage, chasse au trésor, fabrication de cosmétiques naturels, confection de bonbons et de tartelettes) … Ca patouille, ça barbouille !

– Des sorties en famille, à la base de loisirs des Près du Hem, Calais, Bellewaerde ou Gravelines

– Des randos poussettes ou en bateau

– Des promenades dans les jardins et parcs de Roubaix ou ailleurs, dans les espaces naturels de la métropole lilloise

– Des fêtes de quartier et kermesse, ouvertes à tous les âges

Ou bougez dedans !

– Parmi les nouveautés : l’ouverture des ludothèques, pour s’amuser ensemble

– Toujours plus d’ateliers de motricité, pour la liberté de mouvements

– Le Stab Vélodrome couvert : Baby Stab, Kid Stab et Lib Stab (selon les âges et l’apprentissage)

– La piscine Lesaffre, pour le plaisir de patauger toujours et encore

– Les lieux d’accueil pour les parents avec leurs enfants (jusqu’à 6 ans)

Le choix est vaste entre toutes les activités proposées pour profiter pleinement des vacances. Les mois de juillet et août, c’est tout un programme à découvrir ! Consultez la brochure

Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

L’accueil est possible pour les frères et soeurs.

Les activités sont gratuites pour la plupart. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir.

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Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026 activités tout petit

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