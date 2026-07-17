Braderie de la Vigne 2026, rue de la vigne, Roubaix

Informations pratiques

Braderie de la Vigne 2026 Lundi 20 juillet, 09h00 rue de la vigne Nord

libre, inscriptions pour les vendeurs pros et particuliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T09:00:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T09:00:00+02:00 – 2026-07-20T16:00:00+02:00

La Braderie de la rue de la Vigne revient à Roubaix pour sa 2ème édition le lundi 20 juillet 2026, de 9h à 16h

Suite au succès rencontré l’an dernier, cet événement convivial s’installe à nouveau au cœur du quartier pour une journée animée, accessible à tous, entre bonnes affaires, rencontres et ambiance chaleureuse.

Vous souhaitez vendre ? Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant !

Les emplacements sont accessibles aux particuliers. Pour réserver, l’inscription se fait simplement en ligne :

➡️ www.braderiedelavigne.fr

Attention : le nombre de places est limité. Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement pour garantir votre emplacement.

Que vous soyez exposant, habitant du quartier ou simple visiteur, la braderie de la rue de la Vigne est l’occasion idéale de partager un moment agréable et de donner une seconde vie aux objets.

Lundi 20 juillet 2026 – de 9h à 16h

Rue de la Vigne, Roubaix

rue de la vigne Rue de la Vigne

59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://braderiedelavigne.fr »}] [{« link »: « https://braderiedelavigne.fr »}]

Braderie-Brocante, rue de la Vigne

bruno lestienne