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Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay, TISSEL, Roubaix

vendredi 17 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix

Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
TISSEL
Adresse
17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay 17 juillet – 28 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel propose au plus jeunes, une chasse au trésor pour faire comme les grands avec l’escape game. Votre mission : retrouver la veste du créateur Mahéddine Roobay, qui clôturera son défilé 2050. Aidez-vous des différents indices qu’il à laissé pour la retrouver et lui rendre afin de pouvoir assurer son défilé.

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