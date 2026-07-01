Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Vacances pour tous : Chasse au trésor Mahéddine Roobay 17 juillet – 28 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, Tissel propose au plus jeunes, une chasse au trésor pour faire comme les grands avec l’escape game. Votre mission : retrouver la veste du créateur Mahéddine Roobay, qui clôturera son défilé 2050. Aidez-vous des différents indices qu’il à laissé pour la retrouver et lui rendre afin de pouvoir assurer son défilé.

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]

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