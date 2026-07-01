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Jardins des sons – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

mardi 21 juillet 2026 · Place Carnot · Roubaix

Jardins des sons – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Place Carnot
Adresse
Place Carnot Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit & Ouvert à tous

Jardins des sons – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 21 juillet, 14h00 Place Carnot Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Des ateliers nature et bien-être suivis d’une sieste musicale animée par Autour des Rythmes Actuels

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