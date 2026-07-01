Jardins des sons – Le Mardi C’est au Pile !, Place Carnot, Roubaix

Informations pratiques

Jardins des sons – Le Mardi C’est au Pile ! Mardi 21 juillet, 14h00 Place Carnot Nord

Gratuit & Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T18:00:00+02:00

Place Carnot Place Carnot Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Des ateliers nature et bien-être suivis d’une sieste musicale animée par Autour des Rythmes Actuels

Iciélà