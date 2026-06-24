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Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Maël Isaac et Orios Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies Roubaix

Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Maël Isaac et Orios Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies Roubaix

Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Maël Isaac et Orios Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies Roubaix mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies

Adresse : quai de Wattrelos

Ville : Roubaix

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Maël Isaac et Orios Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies Roubaix Mardi 21 juillet, 14h00

Jardin(s) des sons vous invite à (re)découvrir les espaces de nature proche de chez vous, autour d’ateliers et d’une sieste musicale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T17:30:00.000+02:00

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Quai de Wattrelos / Plateforme des Soies quai de Wattrelos Roubaix


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