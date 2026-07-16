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Vacances pour tous : Atelier d’upcycling artistique avec la forêt en impression 3D, TISSEL, Roubaix

lundi 20 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix

Vacances pour tous : Atelier d’upcycling artistique avec la forêt en impression 3D, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Lieu
TISSEL
Adresse
17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Vacances pour tous : Atelier d’upcycling artistique avec la forêt en impression 3D 20 juillet et 17 août TISSEL Nord

Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:00:00+02:00 – 2026-07-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-17T14:00:00+02:00 – 2026-08-17T15:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel propose aux plus jeunes de venir libérer l’artiste en eux et de participer à la création d’une forêt avec des restes d’impression 3D.

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]
Atelier d’upcycling artistique : la forêt d’impression 3D

Tissel

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