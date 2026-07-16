Vacances pour tous : Atelier d’upcycling artistique avec la forêt en impression 3D, TISSEL, Roubaix
lundi 20 juillet 2026 · TISSEL · Roubaix
Informations pratiques
Vacances pour tous : Atelier d’upcycling artistique avec la forêt en impression 3D 20 juillet et 17 août TISSEL Nord
Sur inscription. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Limite de 20 places par atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T14:00:00+02:00 – 2026-07-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-17T14:00:00+02:00 – 2026-08-17T15:30:00+02:00
Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.
A cette occasion, Tissel propose aux plus jeunes de venir libérer l’artiste en eux et de participer à la création d’une forêt avec des restes d’impression 3D.
TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nouveaumonde@tissel.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783624216 »}]
Atelier d’upcycling artistique : la forêt d’impression 3D
Tissel
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