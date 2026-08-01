1er Festival d’Humour Meyenheim
vendredi 25 septembre 2026 · Meyenheim
Informations pratiques
Meyenheim
1er Festival d’Humour
Route Départementale 201 Meyenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-25
2 soirées placées sous le signe de l’humour & de la musique
Après le succès de la 1ère édition du Giffala Comédie Club en 2025, on remet ça… mais cette fois, on ne fait pas les choses à moitié pas 1 mais 2 soirées d’humour !
Vendredi 25 septembre 20h30
Clément LEFEBVRE
Vous l’avez adoré l’année dernière, et il nous fait l’immense plaisir de revenir à Meyenheim pour jouer son spectacle en entier !
Une soirée exceptionnelle pour ouvrir ce week-end placé sous le signe du rire.
Samedi 26 septembre 20h30
LE GIFFALA COMÉDIE CLUB
6 artistes sur scène, un plateau explosif… et pour présenter tout ça, celui qu’on ne présente pourtant plus LE KÉWOS
Et parce qu’avant et après les blagues, on sait aussi comment vous recevoir… JULIEN, notre DJ maison, sera là avant les spectacles pour lancer la soirée en musique
Puis, après les shows, on continue la fête avec KEIK, DJ originaire de Meyenheim, qui nous fait l’honneur de mixer à la maison pour prolonger la soirée autour d’un verre… ou de plusieurs
Deux soirées
Des artistes
Du rire
De la musique
Des copains
Et surtout… une bonne grosse dose de bonne humeur ! .
Route Départementale 201 Meyenheim 68890 Haut-Rhin Grand Est giffala.klikka@gmail.com
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English :
Two evenings filled with humor and music
L’événement 1er Festival d’Humour Meyenheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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