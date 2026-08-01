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AGENDA · Meyenheim

1er Festival d’Humour Meyenheim

vendredi 25 septembre 2026 · Meyenheim

1er Festival d’Humour Meyenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Route Départementale 201
Ville
68890 Meyenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Meyenheim

1er Festival d’Humour

Route Départementale 201 Meyenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :
2026-09-25

2 soirées placées sous le signe de l’humour & de la musique
Après le succès de la 1ère édition du Giffala Comédie Club en 2025, on remet ça… mais cette fois, on ne fait pas les choses à moitié pas 1 mais 2 soirées d’humour !

Vendredi 25 septembre 20h30

Clément LEFEBVRE 
Vous l’avez adoré l’année dernière, et il nous fait l’immense plaisir de revenir à Meyenheim pour jouer son spectacle en entier ! 
Une soirée exceptionnelle pour ouvrir ce week-end placé sous le signe du rire.

Samedi 26 septembre 20h30

LE GIFFALA COMÉDIE CLUB
6 artistes sur scène, un plateau explosif… et pour présenter tout ça, celui qu’on ne présente pourtant plus LE KÉWOS 
Et parce qu’avant et après les blagues, on sait aussi comment vous recevoir… JULIEN, notre DJ maison, sera là avant les spectacles pour lancer la soirée en musique 
Puis, après les shows, on continue la fête avec KEIK, DJ originaire de Meyenheim, qui nous fait l’honneur de mixer à la maison pour prolonger la soirée autour d’un verre… ou de plusieurs 

Deux soirées
Des artistes
Du rire
De la musique
Des copains
Et surtout… une bonne grosse dose de bonne humeur !   .

Route Départementale 201 Meyenheim 68890 Haut-Rhin Grand Est   giffala.klikka@gmail.com

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English :

Two evenings filled with humor and music

L’événement 1er Festival d’Humour Meyenheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Centre Haut-Rhin Ensisheim

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