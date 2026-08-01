Informations pratiques

Meyenheim

1er Festival d’Humour

Route Départementale 201 Meyenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-25

2 soirées placées sous le signe de l’humour & de la musique

Après le succès de la 1ère édition du Giffala Comédie Club en 2025, on remet ça… mais cette fois, on ne fait pas les choses à moitié pas 1 mais 2 soirées d’humour !

Vendredi 25 septembre 20h30

Clément LEFEBVRE

Vous l’avez adoré l’année dernière, et il nous fait l’immense plaisir de revenir à Meyenheim pour jouer son spectacle en entier !

Une soirée exceptionnelle pour ouvrir ce week-end placé sous le signe du rire.

Samedi 26 septembre 20h30

LE GIFFALA COMÉDIE CLUB

6 artistes sur scène, un plateau explosif… et pour présenter tout ça, celui qu’on ne présente pourtant plus LE KÉWOS

Et parce qu’avant et après les blagues, on sait aussi comment vous recevoir… JULIEN, notre DJ maison, sera là avant les spectacles pour lancer la soirée en musique

Puis, après les shows, on continue la fête avec KEIK, DJ originaire de Meyenheim, qui nous fait l’honneur de mixer à la maison pour prolonger la soirée autour d’un verre… ou de plusieurs

Deux soirées

Des artistes

Du rire

De la musique

Des copains

Et surtout… une bonne grosse dose de bonne humeur ! .

Route Départementale 201 Meyenheim 68890 Haut-Rhin Grand Est giffala.klikka@gmail.com

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English :

Two evenings filled with humor and music

L’événement 1er Festival d’Humour Meyenheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Centre Haut-Rhin Ensisheim