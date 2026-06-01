1er marché de l’artisanat Werentzhouse
1er marché de l’artisanat Werentzhouse dimanche 28 juin 2026.
Werentzhouse
1er marché de l’artisanat
rue de Ferrette Werentzhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Artisans et créateurs exposent leur savoir-faire.
1er marché du terroir, organisé en marge des portes ouvertes du Moulin.
Artisans et créateurs exposent leurs réalisations
Fait main
Créations originales
Savoir-faire local
Inscriptions/renseignement 06 67 44 91 02 .
rue de Ferrette Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 44 91 02
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English :
Craftsmen and designers showcase their skills.
L’événement 1er marché de l’artisanat Werentzhouse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau
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