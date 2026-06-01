Werentzhouse

1er marché de l’artisanat

rue de Ferrette Werentzhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Artisans et créateurs exposent leur savoir-faire.

1er marché du terroir, organisé en marge des portes ouvertes du Moulin.

Artisans et créateurs exposent leurs réalisations

Fait main

Créations originales

Savoir-faire local

Inscriptions/renseignement 06 67 44 91 02 .

rue de Ferrette Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 44 91 02

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English :

Craftsmen and designers showcase their skills.

L’événement 1er marché de l’artisanat Werentzhouse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau