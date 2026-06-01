Fayl-Billot

1er Salon des Métiers d’art à Fayl-Billot

Fayl-Billot Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Pour la première édition du Salon des Métiers d’Art Osiez Vous l’Art ?!

Le Comité Vannerie et ses vanniers invitent les artisans d’art de la Région Grand Est et au delà à vous présenter leurs métiers et leurs créations.

Place de la Mairie, de 10h à 18h. Entrée gratuite

Pour la première fois à Fayl Billot, plus de 35 artisans professionnels seront présents et 15 métiers d’art représenté.

Animations, démonstrations Restauration sur place .

Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 60 75 83 comitevannerie@gmail.com

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English :

L’événement 1er Salon des Métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-06-20 par Antenne de Bourbonne-les-Bains