1er Salon des Métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot
1er Salon des Métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot samedi 4 juillet 2026.
Fayl-Billot
1er Salon des Métiers d’art à Fayl-Billot
Fayl-Billot Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Pour la première édition du Salon des Métiers d’Art Osiez Vous l’Art ?!
Le Comité Vannerie et ses vanniers invitent les artisans d’art de la Région Grand Est et au delà à vous présenter leurs métiers et leurs créations.
Place de la Mairie, de 10h à 18h. Entrée gratuite
Pour la première fois à Fayl Billot, plus de 35 artisans professionnels seront présents et 15 métiers d’art représenté.
Animations, démonstrations Restauration sur place .
Fayl-Billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 60 75 83 comitevannerie@gmail.com
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L’événement 1er Salon des Métiers d’art à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-06-20 par Antenne de Bourbonne-les-Bains