Fayl-Billot

1ère édition de Cani cross à Fayl-Billot

Au bois Banal Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Tout public

L’Agence d’attractivité de la Haute-Marne, en partenariat avec l’association Les Cani’Haut-Marnais, organise sa 1ère édition de cani-cross le dimanche 8 novembre à Fayl-Billot. L’occasion de venir faire du sport avec son chien et de se mesurer à d’autres équipes lors d’épreuves.

Les différentes disciplines

Sur la seule journée du 8 novembre, plusieurs épreuves auront lieu

Cani-cross 5, 7 et 10 km, épreuves chronométrées

Cani-VTT 7 km, épreuve chronométrée

Cani-trotinette 7 km, épreuve chonométrée

Cani-rando 7 km, hors podium

Catégories enfants

1,5 km Catégorie Benjamins

2,5 km Catégorie Minimes et Cadets

5 km Catégorie Junior

Les conducteurs handisport peuvent participer à toutes les variantes de canicross.

Un village de course accueillera le public toute la journée.

Buvette et restauration sur place

L’association Cani Haut-Marnais effectuera un départ fictif 10 minutes avant le semi-marathon des Thermes le 31 mai 2026, en cani-VTT, cani-cross et cani-trottinette, pour annoncer l’événement. .

Au bois Banal Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement 1ère édition de Cani cross à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-02 par Antenne de Bourbonne-les-Bains