1ère édition de Cani cross à Fayl-Billot Fayl-Billot
1ère édition de Cani cross à Fayl-Billot Fayl-Billot dimanche 8 novembre 2026.
Fayl-Billot
1ère édition de Cani cross à Fayl-Billot
Au bois Banal Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Tout public
L’Agence d’attractivité de la Haute-Marne, en partenariat avec l’association Les Cani’Haut-Marnais, organise sa 1ère édition de cani-cross le dimanche 8 novembre à Fayl-Billot. L’occasion de venir faire du sport avec son chien et de se mesurer à d’autres équipes lors d’épreuves.
Les différentes disciplines
Sur la seule journée du 8 novembre, plusieurs épreuves auront lieu
Cani-cross 5, 7 et 10 km, épreuves chronométrées
Cani-VTT 7 km, épreuve chronométrée
Cani-trotinette 7 km, épreuve chonométrée
Cani-rando 7 km, hors podium
Catégories enfants
1,5 km Catégorie Benjamins
2,5 km Catégorie Minimes et Cadets
5 km Catégorie Junior
Les conducteurs handisport peuvent participer à toutes les variantes de canicross.
Un village de course accueillera le public toute la journée.
Buvette et restauration sur place
L’association Cani Haut-Marnais effectuera un départ fictif 10 minutes avant le semi-marathon des Thermes le 31 mai 2026, en cani-VTT, cani-cross et cani-trottinette, pour annoncer l’événement. .
Au bois Banal Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement 1ère édition de Cani cross à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-02 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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