Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot
Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot vendredi 8 mai 2026.
Fayl-Billot
Vide-grenier de Charmoy
Rue Cressaudet Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.
Informations exposants
Installation à partir de 6h30
Emplacements gratuit
Réservation obligatoire .
Rue Cressaudet Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 42 84 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne