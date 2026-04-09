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Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot

Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot

Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Rue Cressaudet

Ville : 52500 Fayl-Billot

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Fayl-Billot

Vide-grenier de Charmoy

Rue Cressaudet Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.

Informations exposants
Installation à partir de 6h30
Emplacements gratuit
Réservation obligatoire   .

Rue Cressaudet Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 42 84 05 

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English :

L’événement Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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