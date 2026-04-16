Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie Fayl-Billot
Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie Fayl-Billot samedi 16 mai 2026.
Fayl-Billot
Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie
Maison de la Vannerie Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-07-11 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-10
Tout public
Visitez la Maison de la vannerie pour tout connaitre sur le savoir-faire qui fait la renommée de Fayl-Billot.
Vous découvrirez des collections émanant de l’Ecole nationale et des créations novatrices. .
Maison de la Vannerie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 fayl-billot@attractivite52.fr
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L’événement Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne