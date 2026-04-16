Fayl-Billot

Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie

Maison de la Vannerie Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-07-11 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-10

Tout public

Visitez la Maison de la vannerie pour tout connaitre sur le savoir-faire qui fait la renommée de Fayl-Billot.

Vous découvrirez des collections émanant de l’Ecole nationale et des créations novatrices. .

Maison de la Vannerie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 fayl-billot@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne