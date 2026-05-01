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Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot

Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot

Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Office de tourisme

Ville : 52500 Fayl-Billot

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Fayl-Billot

Atelier Bulle relaxante et voyage interieur

Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Tout public
Offrez-vous une pause pour relâcher les tensions et respirer séance douce mêlant mouvements,
relaxation, visualisations et sons.
Prévoir un tapis de gym.
Animé par Sophie PETIT-HUSSON
Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot   .

Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 

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English :

L’événement Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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