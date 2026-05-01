Fayl-Billot

Atelier Bulle relaxante et voyage interieur

Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Tout public

Offrez-vous une pause pour relâcher les tensions et respirer séance douce mêlant mouvements,

relaxation, visualisations et sons.

Prévoir un tapis de gym.

Animé par Sophie PETIT-HUSSON

Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot .

Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62

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English :

L’événement Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains