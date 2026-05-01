Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot
Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot mercredi 20 mai 2026.
Fayl-Billot
Atelier Bulle relaxante et voyage interieur
Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Tout public
Offrez-vous une pause pour relâcher les tensions et respirer séance douce mêlant mouvements,
relaxation, visualisations et sons.
Prévoir un tapis de gym.
Animé par Sophie PETIT-HUSSON
Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot .
Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62
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English :
L’événement Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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