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76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot

76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot

76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Gymnase du lycée de Fayl-billot

Ville : 52500 Fayl-Billot

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Fayl-Billot

76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot

Gymnase du lycée de Fayl-billot Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Tout public
Fête de l’Amitié (avec six orchestres)
14h00 Gymnase du Lycée à Fayl-Billot

Après-midi musical autour des orchestres d’harmonie de Bourbonne les Bains, Chalindrey, Fayl-Billot, Bologne, Wassy et Chaumont. Chacun présentera des oeuvres de son répertoire avant de terminer par un final en apothéose avec les 250 musiciens !
Entrée libre Buvette Restauration   .

Gymnase du lycée de Fayl-billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 19 60 24 

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English :

L’événement 76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne du Pays de Langres

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