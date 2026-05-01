76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot
76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot dimanche 31 mai 2026.
Fayl-Billot
76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot
Gymnase du lycée de Fayl-billot Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Fête de l’Amitié (avec six orchestres)
14h00 Gymnase du Lycée à Fayl-Billot
Après-midi musical autour des orchestres d’harmonie de Bourbonne les Bains, Chalindrey, Fayl-Billot, Bologne, Wassy et Chaumont. Chacun présentera des oeuvres de son répertoire avant de terminer par un final en apothéose avec les 250 musiciens !
Entrée libre Buvette Restauration .
Gymnase du lycée de Fayl-billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 19 60 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Fayl-Billot (Haute-Marne)
- Vide-grenier de Charmoy Fayl-Billot 8 mai 2026
- Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot 13 mai 2026
- Visite Apéro à Fayl-Billot La Maison de la Vannerie Fayl-Billot 16 mai 2026
- Atelier Bulle relaxante et voyage interieur Fayl-Billot 20 mai 2026
- Visite Apéro à Fayl-Billot Deux églises… Comment choisir ? Fayl-Billot 28 mai 2026