Fayl-Billot

76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot

Gymnase du lycée de Fayl-billot Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Fête de l’Amitié (avec six orchestres)

14h00 Gymnase du Lycée à Fayl-Billot

Après-midi musical autour des orchestres d’harmonie de Bourbonne les Bains, Chalindrey, Fayl-Billot, Bologne, Wassy et Chaumont. Chacun présentera des oeuvres de son répertoire avant de terminer par un final en apothéose avec les 250 musiciens !

Entrée libre Buvette Restauration .

Gymnase du lycée de Fayl-billot Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 19 60 24

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English :

L’événement 76ème éditions Harmonies en fête à Fayl-Billot Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne du Pays de Langres