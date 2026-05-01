Fayl-Billot

Atelier reflexologie plantaire

Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

Méthode douce inspirée de la médecine chinoise, qui utilise des pressions sur des zones du pied liées aux organes pour détendre, rééquilibrer et soulager le corps.

Animé par Mickaëlle BRIYS-RIPAMONTI

Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot .

Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains