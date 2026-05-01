Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot
Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot mercredi 13 mai 2026.
Fayl-Billot
Atelier reflexologie plantaire
Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Méthode douce inspirée de la médecine chinoise, qui utilise des pressions sur des zones du pied liées aux organes pour détendre, rééquilibrer et soulager le corps.
Animé par Mickaëlle BRIYS-RIPAMONTI
Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot .
Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62
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English :
L’événement Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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