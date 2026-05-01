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Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot

Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot

Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Office de tourisme

Ville : 52500 Fayl-Billot

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Fayl-Billot

Atelier reflexologie plantaire

Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Tout public
Méthode douce inspirée de la médecine chinoise, qui utilise des pressions sur des zones du pied liées aux organes pour détendre, rééquilibrer et soulager le corps.
Animé par Mickaëlle BRIYS-RIPAMONTI
Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot   .

Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 

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English :

L’événement Atelier reflexologie plantaire Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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