Fayl-Billot

Visite Apéro à Fayl-Billot Deux églises… Comment choisir ?

Maison de la Vannerie Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-20 2026-07-25 2026-08-20

Tout public

Découvrez l’une des deux églises de Fayl-Billot. La ville possède deux édifices aux époques bien distinctes… Le choeur de la plus ancienne, bâtie entre le 13e et le 16e siècle vous surprendra, ainsi que l’église néo-gothique, avec sa flèche élancée qui tutoie les cieux ! .

Maison de la Vannerie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62 fayl-billot@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Apéro à Fayl-Billot Deux églises… Comment choisir ? Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne