Fayl-Billot

Atelier Céramique

Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Tout public

Initiation à la céramique avec argile autodurcissante pour repartir avec sa création.

Réalisez la pièce de votre choix avec un accompagnement personnalisé.

Moment convivial inclus avec boisson et gourmandise.

45€ (adultes) 30€ (enfants) 70€ (Duo parent/enfant) –

Animé par Aurélie CHATELET

Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot .

Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62

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English :

L’événement Atelier Céramique Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains