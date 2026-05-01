Atelier Céramique Fayl-Billot
Atelier Céramique Fayl-Billot mercredi 27 mai 2026.
Fayl-Billot
Atelier Céramique
Office de tourisme Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Tout public
Initiation à la céramique avec argile autodurcissante pour repartir avec sa création.
Réalisez la pièce de votre choix avec un accompagnement personnalisé.
Moment convivial inclus avec boisson et gourmandise.
45€ (adultes) 30€ (enfants) 70€ (Duo parent/enfant) –
Animé par Aurélie CHATELET
Réservation à l’Office de tourisme de Fay-Billot .
Office de tourisme Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 19 62
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English :
L’événement Atelier Céramique Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-04-30 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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