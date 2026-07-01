1er Salon des vins au Bistrot de Messeugne Bistrot de Messeugne Savigny-sur-Grosne

Informations pratiques

Savigny-sur-Grosne

1er Salon des vins au Bistrot de Messeugne

Bistrot de Messeugne 1 route de Cortevaix Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Programme de la journée

11 h Le salon ouvre ses portes

12 h/15 h un menu convivial jambon à la broche et frite, salades composées, dessert maison

15 h/19 h des planches, glaces et bien sûr, des boissons sans alcool seront proposées

17 h le Dj set local Marie Madeleine !

19 h service habituel avec notre carte d’été (réservation au 03 85 92 56 86)

Le salon accueil tout le monde amateur, professionnel, ancien et plus jeune… il y en aura pour tout les goûts !

Un jour où chacun pourra échanger avec les vignerons, goûter les vins et acheter des bouteilles, bien sûr des crachoirs seront disponibles !

Sous les arbres au bord de la Grones, venez nombreux participer au 1er salon des vins de Messeugne ! .

Bistrot de Messeugne 1 route de Cortevaix Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 56 86 lebistrot.messeugne@gmail.com

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English : 1er Salon des vins au Bistrot de Messeugne

L’événement 1er Salon des vins au Bistrot de Messeugne Savigny-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-07-14 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)