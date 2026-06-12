1er Salon des Vins Au Bistrot de Messeugne Savigny-sur-Grosne samedi 25 juillet 2026.

Savigny-sur-Grosne

1er Salon des Vins

Au Bistrot de Messeugne 1 Route de Cortevaix Savigny-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Amateurs de vin, curieux et épicuriens sont invités à découvrir le 1er Salon des Vins organisé au Bistrot de Messeugne. Tout au long de la journée, venez déguster une sélection de vins et échanger autour des savoir-faire qui font la richesse de nos terroirs.

Pour prolonger ce moment convivial, profitez d’un déjeuner gourmand avec un savoureux jambon à la broche accompagné de frites et d’un café liégeois. Une belle journée placée sous le signe du partage, de la gastronomie et de la découverte .

Au Bistrot de Messeugne 1 Route de Cortevaix Savigny-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 56 86

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English : 1er Salon des Vins

L’événement 1er Salon des Vins Savigny-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-12 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne