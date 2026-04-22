1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM Ouistreham
1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM Ouistreham samedi 2 mai 2026.
Ouistreham
1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM
grange aux dimes Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association L’Échiquier de l’Hippocampe organise son 1er tournoi international d’échecs, un événement convivial mêlant sport, culture et promotion du territoire.
L’association ouistrehamaise L’Échiquier de l’Hippocampe a le plaisir de vous convier à son 1er Tournoi International d’Échecs.
Cet événement, à la croisée des dimensions sportive, culturelle et associative, s’inscrit dans la volonté de promouvoir le rayonnement des échecs et de notre commune, dans une ambiance conviviale, chaleureuse et ouverte à tous. .
grange aux dimes Ouistreham 14150 Calvados Normandie
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English : 1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM
The association L’Échiquier de l’Hippocampe is organising its 1st international chess tournament, a friendly event combining sport, culture and promotion of the region.
L’événement 1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM Ouistreham a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer
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