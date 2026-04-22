Ouistreham

1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM

grange aux dimes Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association L’Échiquier de l’Hippocampe organise son 1er tournoi international d’échecs, un événement convivial mêlant sport, culture et promotion du territoire.

L’association ouistrehamaise L’Échiquier de l’Hippocampe a le plaisir de vous convier à son 1er Tournoi International d’Échecs.

Cet événement, à la croisée des dimensions sportive, culturelle et associative, s’inscrit dans la volonté de promouvoir le rayonnement des échecs et de notre commune, dans une ambiance conviviale, chaleureuse et ouverte à tous. .

grange aux dimes Ouistreham 14150 Calvados Normandie

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English : 1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM

The association L’Échiquier de l’Hippocampe is organising its 1st international chess tournament, a friendly event combining sport, culture and promotion of the region.

L’événement 1er Tournoi International d’échecs OUISTREHAM Ouistreham a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer