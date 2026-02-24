1er Week-end du mois Musée de la Faïence et des Arts de Table Samadet
1er Week-end du mois Musée de la Faïence et des Arts de Table Samadet samedi 2 mai 2026.
1er Week-end du mois
Musée de la Faïence et des Arts de Table 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Tous les premiers weekend du mois, le Département des Landes vous ouvre gratuitement les portes du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet. Découvrez le monde de la faïence, voyagez dans le temps avec les tables dressées dans la salle des arts de la table.
Musée de la Faïence et des Arts de Table 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
English : 1er Week-end du mois
Every first weekend of the month, the Département des Landes opens the doors of the Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table in Samadet, free of charge. Discover the world of earthenware, and travel back in time with the tables set in the tableware room.
