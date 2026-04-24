Exposition Autour de Raku Place de la Faïencerie Samadet

Samadet

Exposition Autour de Raku

Place de la Faïencerie Médiathèque Chalosse Tursan Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-05

RAKU, tu es insupportable !…

Le chien de Carmen vient de casser le magnifique vase qu’elle a façonné de ses mains.

Chassé de l’atelier, il part à la recherche de la terre idéale qui permettra de réparer sa bévue. Mais cette terre parfaite existe-t-elle seulement ?

RAKU, tu es insupportable !…

Le chien de Carmen vient de casser le magnifique vase qu’elle a façonné de ses mains.

Chassé de l’atelier, il part à la recherche de la terre idéale qui permettra de réparer sa bévue. Mais cette terre parfaite existe-t-elle seulement ?

Yaëlle Palacio a grandi dans la ville de Bordeaux où elle a étudié l’art et s’est formée à la poterie.

Avec Raku elle signe à la fois le projet final de son master d’illustration et son tout premier album jeunesse. Profondément concernée par la cause environnementale, la biodiversité et l’artisanat, elle aspire à sensibiliser les enfants à ces questions dès le plus jeune âge. En ce moment même, elle est sûrement nichée dans l’atelier de son université où elle y enseigne l’art de la céramique. .

Place de la Faïencerie Médiathèque Chalosse Tursan Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 65 50 mediatheque.tursan@chalossetursan.fr

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English :

RAKU, you’re unbearable!?

Carmen?s dog has just broken the magnificent vase she made with her own hands.

Driven out of the workshop, he sets off in search of the perfect clay to repair his blunder. But does this perfect clay even exist?

L’événement Exposition Autour de Raku Samadet a été mis à jour le 2026-04-24 par Landes Chalosse