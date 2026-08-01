UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourg-Fidèle

1er week end Steampunk Bourg-Fidèle

samedi 12 septembre 2026 · Bourg-Fidèle

1er week end Steampunk Bourg-Fidèle

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
30 rue Charles de Gaulle
Ville
08230 Bourg-Fidèle
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Bourg-Fidèle

1er week end Steampunk

30 rue Charles de Gaulle Bourg-Fidèle Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Artisans et animations
  .

30 rue Charles de Gaulle Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est +33 6 71 29 10 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artisans and Activities

L’événement 1er week end Steampunk Bourg-Fidèle a été mis à jour le 2026-08-15 par Ardennes Tourisme