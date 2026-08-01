AGENDA · Bourg-Fidèle
1er week end Steampunk Bourg-Fidèle
samedi 12 septembre 2026 · Bourg-Fidèle
Informations pratiques
Bourg-Fidèle
1er week end Steampunk
30 rue Charles de Gaulle Bourg-Fidèle Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Artisans et animations
.
30 rue Charles de Gaulle Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est +33 6 71 29 10 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artisans and Activities
L’événement 1er week end Steampunk Bourg-Fidèle a été mis à jour le 2026-08-15 par Ardennes Tourisme