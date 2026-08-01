1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse
samedi 19 septembre 2026 · salle saint exupéry · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
1ère convention de tatouage
salle saint exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une partie des bénéfices sera reversée au profit de l’association CMT de France (Maladie de Charcot Marie Tooth)
PROGRAMME
Tatoueurs, artisans, mode, déco, animations… tout vous y attend pour passer un bon moment !
Près de 40 tatoueurs seront présents pour encrer vos jolies peaux.
Balade harley davidson:
–
Tatouages éphémères
concerts & Animation DJ .
salle saint exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 58 65 03 slayersmcnordlandes@gmail.com
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English : 1ère convention de tatouage
L’événement 1ère convention de tatouage Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grands Lacs
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