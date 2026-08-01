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1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse

samedi 19 septembre 2026 · salle saint exupéry · Biscarrosse

1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
salle saint exupéry
Adresse
259 Avenue Saint-Exupéry
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Biscarrosse

1ère convention de tatouage

salle saint exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 21:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Une partie des bénéfices sera reversée au profit de l’association CMT de France (Maladie de Charcot Marie Tooth)

PROGRAMME

Tatoueurs, artisans, mode, déco, animations… tout vous y attend pour passer un bon moment !

Près de 40 tatoueurs seront présents pour encrer vos jolies peaux.

Balade harley davidson:

Tatouages éphémères

concerts & Animation DJ   .

salle saint exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 58 65 03  slayersmcnordlandes@gmail.com

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English : 1ère convention de tatouage

L’événement 1ère convention de tatouage Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grands Lacs

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