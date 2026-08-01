1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

1ère convention de tatouage

salle saint exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une partie des bénéfices sera reversée au profit de l’association CMT de France (Maladie de Charcot Marie Tooth)

PROGRAMME

Tatoueurs, artisans, mode, déco, animations… tout vous y attend pour passer un bon moment !

Près de 40 tatoueurs seront présents pour encrer vos jolies peaux.

Balade harley davidson:

–

Tatouages éphémères

concerts & Animation DJ .

salle saint exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 58 65 03 slayersmcnordlandes@gmail.com

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English : 1ère convention de tatouage

L’événement 1ère convention de tatouage Biscarrosse a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grands Lacs