Run 2K Challenge Stade Ducom Biscarrosse
samedi 12 septembre 2026 · Stade Ducom · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Run 2K Challenge
Stade Ducom 121 Rue Mozart Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le RUN 2K CHALLENGE, c’est l’événement parfait pour venir te tester sur 2Km dans un club près de chez toi, aux côtés d’autres passionnés et dans une ambiance ultra motivante !
Opération gratuite ouverte à tous organisée par la Fédération Française d’Athlétisme et le Biscarrosse Olympique Athlétisme .
Stade Ducom 121 Rue Mozart Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 93 88 23 boathlebureau@gmail.com
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English : Run 2K Challenge
L’événement Run 2K Challenge Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grands Lacs
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