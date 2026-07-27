Run 2K Challenge Stade Ducom Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Run 2K Challenge

Stade Ducom 121 Rue Mozart Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le RUN 2K CHALLENGE, c’est l’événement parfait pour venir te tester sur 2Km dans un club près de chez toi, aux côtés d’autres passionnés et dans une ambiance ultra motivante !

Opération gratuite ouverte à tous organisée par la Fédération Française d’Athlétisme et le Biscarrosse Olympique Athlétisme .

Stade Ducom 121 Rue Mozart Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 93 88 23 boathlebureau@gmail.com

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English : Run 2K Challenge

L’événement Run 2K Challenge Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grands Lacs