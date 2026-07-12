La Braderie d’été de l’ACBV Biscarrosse
mardi 4 août 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
La Braderie d’été de l’ACBV
Place Marsan Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Du 4 au 7 août, rendez-vous à la braderie d’été sur la Place Marsan de Biscarrosse-bourg pour faire de bonnes affaires !
La Place Marsan accueillera pour l’occasion plusieurs boutiques de prêt-à-porter Les Caprices de Zoé, Lou-Ange, Cactus et O Dressing
Plusieurs commerçants du bourg y participeront également, et vous attendent directement dans leurs commerces !
Un évènement organisé par l’ACBV Association des commerçants et artisans de Biscarrosse ville .
Place Marsan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 24 03 acbv40@gmail.com
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English : La Braderie d’été de l’ACBV
L’événement La Braderie d’été de l’ACBV Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Grands Lacs
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