Informations pratiques

Biscarrosse

La Braderie d’été de l’ACBV

Place Marsan Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Du 4 au 7 août, rendez-vous à la braderie d’été sur la Place Marsan de Biscarrosse-bourg pour faire de bonnes affaires !

La Place Marsan accueillera pour l’occasion plusieurs boutiques de prêt-à-porter Les Caprices de Zoé, Lou-Ange, Cactus et O Dressing

Plusieurs commerçants du bourg y participeront également, et vous attendent directement dans leurs commerces !

Un évènement organisé par l’ACBV Association des commerçants et artisans de Biscarrosse ville .

Place Marsan Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 24 03 acbv40@gmail.com

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English : La Braderie d’été de l’ACBV

L’événement La Braderie d’été de l’ACBV Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Grands Lacs